حفل زفاف يتحول إلى مجلس عزاء

جهينة نيوز

تداول ناشطون وحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر انهيار جدار فندق كان يستضيف حفل زفاف جنوبي بيرو و ظهر فيها حجم الكارثة وعمليات الإنقاذ.

وقال رئيس الدفاع المدني في بيرو، إن عشرات الأشخاص الذين كانوا يرقصون خلال الحفل علقوا أسفل الجدار المنهار بفندق “الهمبرا” في مدينة “أبانكاي”، جنوبي بيرو.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أن 15 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم جراء الحادث.

وذكرت مصادر الإسعاف أنه أُصيب في الحادث 30 شخصًا آخرين تم انتشالهم من تحت الأنقاض، ونقلهم إلى مستشفى مجاور لتلقي العلاج، حسب المصدر ذاته.