الكشف عن مفاوضات سرية بين غوايدو والجيش الفنزويلي لعزل مادورو

جهينة نيوز:

كشف رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض، خوان غوايدو، الذي نصب نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، عن مفاوضات سرية مع الجيش ومسؤولين آخرين لعزل رئيس الدولة الحالي، نيكولاس مادورو عن السلطة.

وقال غوايدو في تصريحات لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية: "نحن نجري محادثات مع المسؤولين والمدنيين والجيش، هذا موضوع حساس للغاية ويتعلق بالأمن الشخصي"، لذلك فإن هذه المفاوضات تجري في الخفاء وعلى نحو سري كامل.

وحث المعارض الفنزويلي أنصاره على النزول إلى الشوارع والتظاهر في 30 يناير/كانون الثاني، والثاني من فبراير/شباط، مؤكدا أن الهدف من هذه الاحتجاجات هو "الكفاح من أجل تلقي المساعدات الإنسانية، والنضال ضد اغتصاب السلطة ودعم الحرية وحقوق الإنسان".

وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا، إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، وسارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا ثم بريطانيا. فيما أيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى قبل أيام اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.

وعقب ذلك، أعلن الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده. كما اتهم مادورو الولايات المتحدة، بالوقوف وراء الأحداث الأخيرة، كما اتهم رئيس البرلمان خوان غوايدو بانتهاك القانون والدستور، بعد إعلان نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد. وقال مادورو في مقابلة مع قناة "سي إن إن ترك"، اليوم الأحد، إن "إدارة ترامب المتطرفة تستهدف فنزويلا وتضر الحياة الاجتماعية والسياسية". واعتبر أن ما قام به غوايدو يعد "انتهاك للقانون والدستور"، مضيفا: "أنا لست قاضيا. القضاء هو من سيحدد الخطوات المطلوبة لحماية دستورنا وحماية بلدنا".