قرار صادم من عباس النوري بشأن مسلسل باب الحارة!

جهينة نيوز:

اتخذ الممثل عباس النوري قراراً بعدم المشاركة في مسلسل "باب الحارة" بجزأيه العاشر والحادي عشر والانسحاب من العمل بشكل نهائي.

وحسبما علم موقع "الفن" ان الشركتين المتناحرتين كان لهما رأياً بمشاركة صاحب شخصية "أبو عصام" فالأولى التي يخرجها مؤمن الملا ألغت هذه الشخصية، بينما سعت الثانية التي يخرجها محمد زهير رجب إلى التعاقد معه.

لكن النوري طلّق العمل الشامي الشهير بالثلاثة، مقرراً انتهاء هذا المشروع في مسيرته الفنية الطويلة، بعدما ظهر في الأجزاء الأول والثاني والسادس والسابع والثامن والتاسع، بينما غاب عن الأجزاء الثالث والرابع والخامس بقرار من الشركة المنتجة حينذاك.

ويشار إلى أن النوري لم يفتتح موسمه الدرامي حتى الآن، وإنما ينتظر عرض مسلسل "ترجمان الأشواق" الذي صوره العام الماضي.