قرار صادم من عباس النوري بشأن مسلسل باب الحارة!

الإثنين, 28 كانون الثاني 2019 الساعة 12:22 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

قرار صادم من عباس النوري بشأن مسلسل باب الحارة!

جهينة نيوز:

اتخذ الممثل عباس النوري قراراً بعدم المشاركة في مسلسل "باب الحارة" بجزأيه العاشر والحادي عشر والانسحاب من العمل بشكل نهائي.

وحسبما علم موقع "الفن" ان الشركتين المتناحرتين كان لهما رأياً بمشاركة صاحب شخصية "أبو عصام" فالأولى التي يخرجها مؤمن الملا ألغت هذه الشخصية، بينما سعت الثانية التي يخرجها محمد زهير رجب إلى التعاقد معه.

لكن النوري طلّق العمل الشامي الشهير بالثلاثة، مقرراً انتهاء هذا المشروع في مسيرته الفنية الطويلة، بعدما ظهر في الأجزاء الأول والثاني والسادس والسابع والثامن والتاسع، بينما غاب عن الأجزاء الثالث والرابع والخامس بقرار من الشركة المنتجة حينذاك.

ويشار إلى أن النوري لم يفتتح موسمه الدرامي حتى الآن، وإنما ينتظر عرض مسلسل "ترجمان الأشواق" الذي صوره العام الماضي.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا