محاولة سرقة فاشلة وراؤها اثبات الاعتماد على النفس

الإثنين, 28 كانون الثاني 2019 الساعة 12:05 | مجتمع, حوادث

محاولة سرقة فاشلة وراؤها اثبات الاعتماد على النفس

جهينة نيوز:

اعتقل شاب يُدعى حسن ألكسندر كامبل ويبلغ من العمر 23 عاماً، من ولاية فلوريدا، بعد أن حاول سرقة متجر بمحطة وقود.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما اصطدم السارق بالبائع في المتجر، والذي رفض أن يعطيه المال، وعندما حاول الشاب الهرب اعترض طريقه أحد الزبائن.

وتمكنت الشرطة من القبض على الشاب "السارق" الذي لم يكن قد إبتعد كثيرا عن محطة الوقود. واعترف كامبل للشرطة، بأنّه كان يبحث عن نفسه وأراد أن يثبت لوالدته أنّه يستطيع الإعتماد على نفسه، ولم يكن لدى الشاب أي دوافع أخرى للسرقة.

ووجهت لـ "السارق الفاشل" تهمة محاولة السرقة والهرب، بالإضافة لضرب أحد الزبائن في المتجر، وإذا لم تدفع والدة الشاب كفالة قدرها 23 ألف دولار، سيبقى كامبل رهن الاعتقال.


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