فتاة جامعية تموت تجمدا بسبب سائق الحافلة

جهينة نيوز:

تجمدت طالبة طب شابة في أوكرانيا وسط إحدى الغابات، بعد أن أجبرها قائد الحافلة على النزول لعدم قدرتها على دفع أجرة الركوب الزهيدة.

وحسب وسائل إعلام أوكرانية، فإن إيرينا دفوريتسكا البالغة من العمر 21 عاما، كانت في طريقها لزيارة والدتها المريضة في مستشفى في أوليفسك شمال أوكرانيا، عندما أجبرها السائق على النزول في منطقة نائية وسط درجات حرارة منخفضة جدا وصلت إلى 20 تحت الصفر.

وطلب قائد الحافلة من الفتاة النزول من الحافلة عند الساعة الرابعة فجرا، بعد أن اكتشف أنها كانت لا تحمل 25 هريفنا أوكرانية لتدفع أجرة الركوب.

وحسب تحقيقات أولية فإن الشابة أضطرت إلى المشي في الظلام الدامس عبر الغابات، قبل أن تتوه وتضيع طريقها لتسقط وسط حفرة تجمدت فيها حتى الموت.

وسارعت الشرطة الأوكرانية إلى فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة، إذ أكد تقرير الطب الشرعي أن طالبة الطب قد قضت من جراء انخفاض حرارة الأعضاء الداخلية في جسدها.