ممثل تركي يتعرض للضرب من حبيبته

جهينة نيوز:

تعرّض الممثّل التركي الشاب، فرات التونميشي، للضرب على يد حبيبته، حيث التقطتهما عدسات الكاميرات في أحد الأماكن العامة وهما يتجادلان، وزادت حدّة النقاش بينهما ليصل إلى حدّ الضّرب من قبل حبيبته، متسبّبةً له بخدوش وكدمات في وجهه وذقنه.

وابتعدت الفتاة عندما شاهدت الصحافيين يصورّونهما، فيما حاول فرات إخفاء وجهه، وطالبهم بعدم التقاط الصور، وعندما اقترب منه صحافي، أخذ الميكرفون منه وصرخ قائلاً: "هذه نهاية حبي، المرأة التي كانت حبيبتي لمدة ثلاث سنوات فعلت بي ذلك"، ثمّ انصرف.

التونميشي، وبعد الحادثة بيومين، صرّح للصحافة قائلاً: "لا أعرف كيف حدث ذلك، نحن عادة لا نتشاجر، قمت بدفعها ثم دفعتني، ولكن الحادثة لن تؤثّر على علاقتنا، ولا زلنا نحب بعضنا، ومستمرّون بعلاقتنا".

واعتذر الممثل التركي بسبب انفعاله، وفق ما ورد في موقع "ديزيلر" التركي، وقال: "لست معتاداً على كاميرات الصحافة، وأظهرت ردّة فعل قاسية عندما ظهرت الفلاشات، وأعتذر لأنني أشغلت الجمهور بهذا".

يذكر أن فرات التونميشي شارك بعدة مسلسلات منها "عروسات هاربات"، وقام فيه بدور جان، إضافةً إلى "عنبر" و"عائلة أصلان".