بالفيديو: مادورو يجهز جيش بلاده لحرب محتملة مع امريكا

الإثنين, 28 كانون الثاني 2019 الساعة 11:44 | سياسة, عالمي

جهينة نيوز:

بدأ الجيش الفنزويلي اختبارا واسع النطاق للمعدات العسكرية قبل أن يتم الإعلان عن تمارين واسعة النطاق في الفترة من 10 إلى 15 فبراير/ شباط. ونشر الرئيس الفنزويلي على حسابه على التويتر فيديو الاختبارات.

وزار مادورو شخصيا موقع القوات المسلحة وناشد الجيش. ويمكن رؤية الدبابات وعربات القتال للمشاة، وقوارب الإنزال على الفيديو.

كما شارك رئيس الدولة في سباق مشترك مع الجيش.

ووفقا لمادورو، فإن الجيش الفنزويلي على استعداد لحماية السيادة والسلامة الإقليمية للبلاد.

وفي وقت سابق ، ذكرت وسائل الإعلام أن السلطات الفنزويلية ترسل قوات إلى الحدود مع كولومبيا، خوفا من غزو القوات الأمريكية من أراضي هذه الدولة.


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