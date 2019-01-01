باريس سان جيرمان يتصدر الدوري الفرنسي بعد فوزه على رين

جهينة نيوز:

فاز فريق باريس سان جيرمان على ضيفه رين مساء امس الأحد بنتيجة (4-1) في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الأسبوع الـ 22 للدوري الفرنسي.

وسجل إدينسون كافاني الهدف الأول في الدقيقة الـ 7، وتعادل للضيوف مباي نيانج في الدقيقة 28.

وفي الشوط الثاني، أحرز دي ماريا الهدف الثاني في الدقيقة 60، تلاه كيليان مبابي في الدقيقة 66.

وفي الدقيقة 71 سجل كافاني الهدف الرابع، بعد تمريرة حاسمة من مبابي.

بذلك يواصل باريس سان جيرمان التحليق بصدارة الدوري بـ56 نقطة، بفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه ليل الذي لعب مباراتين أكثر من فريق العاصمة، فيما تجمد رصيد رين عند 30 نقطة في المركز الـ 10.