ارتفاع عدد ضحايا انهيار سد في البرازيل إلى 58 قتيلا وأكثر من 300 مفقود

جهينة نيوز:

أعلن المتحدث باسم الدفاع المدني بولاية ميناس غيريس البرازيلية يوم امس الأحد عن ارتفاع عدد ضحايا انهيار السد الذي وقع في منجم شركة "فالي" بجنوب شرق البرازيل.

وبحسب "رويترز" قال المتحدث إن العدد المؤكد لقتلى انهيار السد ارتفع إلى 58 فيما مايزال 305 أشخاص في عداد المفقودين.

هذا وفي وقت سابق تم الإعلان عن مقتل 40 شخصا وأكثر من 250 في عداد المفقودين.

ووفقا للسلطات المحلية، فإن اعداد الضحايا قد ترتفع مع استمرار عمليات الإنقاذ، والتي قد تستمر عدة أسابيع.

يشار أنه تم إنقاذ أكثر من 360 شخصا في مكان الحادث، مشيرة أن 23 منهم نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وانهار سد المنجم الذي تملكه شركة "فالي" في البرازيل يوم الجمعة في ثاني حادث من نوعه تشهده نفس الشركة خلال نحو 3 سنوات.