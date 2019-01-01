التحضير لمعرض "بروديكس 2019 ".. وتوسيع المساحة لثلاث صالات لتحقيق التبادل التجاري والصناعي

جهينة نيوز_ عبدالهادي الدعاس

عقدت شركة (سفن غيتس) لتنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية، مؤتمراً صحفياً لإطلاق فعاليات الدورة الثانية من معرض "بروديكس 2019" لتجهيزات المعامل وتصنيع وبيع خطوط الإنتاج تحت عنوان "إعادة إعمار القطاع الصناعي في سورية" الذي سينطلق بتاريخ 10 تموز 2019 على أرض مدينة المعارض، وذلك في فندق الداما روز بدمشق.

حيث ستقام هذه الدورة بالتعاون مع شركة (فقيه غروب) اللبنانية في التسويق الخارجي للمعرض ضمن خمسة دول عالمية هي "لبنان، والعراق، وايران، والهند، وبنغلادش"، إضافة للتعاون مع شركة (ليونغ) الصينية للتسويق في "الصين، واسبانيا، والامارات العربية المتحدة".

وفي كلمة له أكد مدير عام شركة سفن غيتس "طارق مسارح"، بأن المعرض يأتي بهدف المساهمة في عملية إعادة الإعمار التي تشهدها البلاد، إضافة لإعادة تأهيل المصانع القديمة، وإدخال التقنيات الحديثة إلى السوق السوري، من أجل أقامه مشاريع صناعية حديثة تواكب التطور العالمي في مجال الصناعة.

ولفت مساح، أن المعرض بدورته الثانية سيشهد زيادة حجم المشاركات عن الدورة السابقة، إضافة لتوسيع المعرض من صالة واحدة ليشمل ثلاث صالات بهدف تحقيق التبادل التجاري والصناعي بين سورية والعالم.

ودعا مساح في الختام، جميع الجهات العامة والخاصة وعلى رأسهم وزير الصناعة لإعطاء المعرض الدعم اللازم والمشاركة بالفعاليات الصناعية السورية لإثبات تواجدها ضمن الأسواق العالمية.

من جانبه بين مدير عام شركة فقيه غروب اللبنانية "عماد فقيه"، بأن تعاونهم بالمعرض يأتي نتيجة ما حققته الدورة الأولى من النجاح المطلوب حيث لاقى اهتماماً واسعاً في الخارج، لما تتمتع به الصناعة السورية من جودة عالية، إضافة للرغبة الكبيرة التي لمسوها من قبل الشركات الخارجية ورغبتهم في دخول السوق السوري كونه سوق استثماري كبير وواعد.

وكشف فقيه عن قيامهم، بتنظيم مؤتمر صحفي سيتم اطلاقه في بيروت 15/2/2019 بحضور عدد من السفراء ورجال الأعمال الصناعيين المهتمين والراغبين في دخول السوق السوري.

وأوضح رجل الأعمال الصيني "ليونغ وانغ"، عن استعداد بلاده والشركات الصينية لدخول السوق السوري للمشاركة في علمية إعادة إعمار القطاع الصناعي ورفده بخطوط الإنتاج ومستلزمات المعامل اللازمة للمرحلة القادمة، مضيفاً بأن هذا الوقت هو الأنسب لدخول السوق السوري لمن يرغب، وأن شركتهم مختصة بتصنيع معدات البناء والأليات الزراعية وتجهيزات المصانع والمعامل ولديها العديد من الفروع في كل من سورية والإمارات العربية المتحدة وإسبانيا.

يذكر بأن الدورة الأولى أقيمت بمشاركة أكثر من خمسين شركة من عدة دول عربية وأجنبية.