أبراج يوم الاثنين مع سمر عمران

جهينة نيوز:

مولود ٢٨/ ١: يتميز بالعشق والاندفاع العاطفي يملك طبيعة رجل مباحث، يمثل العطاء، من اصحاب الحلول الوسط والطرق الوسط، صديق جيد، دعم متواصل وتكسب قضية مهمة مسؤولية مهمة يحصد من خلالها دعم وتضامن، أشهر الصيف نجومية ومسؤولية، شراء بيت جديد وللبعض ارتباط، اشهر الخريف حسم وقرارات وتحديد موقف ومكاسب مالية تخص المواضيع الانسانية، تكون مشهور وطاقة زائدة تجعلك بأعلى المناصب

الحمل: تواصل ما بدات به سابقا انتبه على صحتك، لا تسمح للواجبات بالتراكم، امور تتعلق باستحقاقات وذكريات قديمة، نجاحك جريء، اي مناورة وراء الكواليس فيها شيء قديم لك، راجع الحسابات

الثور: تركز على الشراكة المالية، من عير المفيد ان تدخل في نزاع او مواجهة كلامية، مطلوب منك ان تصبر وتتاقلم، كن لين، اعصابك باردة، تبدأ بالشفاء من تلقاء نفسك

الجوزاء: واصل ما بدات به سابقا وانتبه لصحتك، لا تسمح للواجبات بالتزامن والتراكم، احسن الادارة وكن اكثر تنظيما، اهدأ وكن عند حسن الظن، تحمل هذا اليوم بكال تفاصيله

السرطان: الحظ لجانبك، عاطفي ومالي، تكثر تنقلاتك، تتحسن اجواؤك، تظهر لقاءات طارئة لهو او دعوة الى حفل فني، نهارك فيه صوت مسموع، نهارك مطمئن ، تسمع خبر مفرح او تغيير مكان اقامة

الاسد: الحظ لجانبك عاطفي ومالي، قلق يرافق بعض التحضير لامر شخصي وعائلي، فكر بأقصر الطرق حتى تنجز أعمالك، لا تكن قاسيا بردة فعلك حتى تزيح عنك الخيمة السوداء،

العذراء: نهار جيد للحركة والانشغال والسفريات القصيرة، حاول ان تسمع النصائح، تغير طارئ يدخل حياتك دون موعد، يوم للتواصل، طلاقة لسانك مفتاح نجاحك

الميزان: متعدد المواهب، امران يمران عليك اشتغل على هذا النهار، راجع خططك أكثر من مرة حتى تضع استراتيجية سواء بالمال او المصروف، اعتن بنفسك حتى تحصل على هدية او مكسب

العقرب: القمر ببرجك تتحمس وتشارك لتقوم بخطوات جريئة، تغير المعطيات لمصلحتك، دع نجومك تضيء، تجد حلا فوريا لان القمر ببرجك

القوس: نهار متعب حاول ان تنجز كافة اعمالك المهمة، اذا احببت ان تنطلق بورشة عمل انتظر حتى وضوح الرؤيا، اضبط اعصابك، فكر بحاضرك وانتبه لمفاتيحك.

الجدي: نهار جيد لتنطلق بنجاح وتحقق تقدم على صعيد اجتماعي وتسمع اخبار جيدة على صعيد عاطفي قانوني مهني، تسمع دعوة عشاء او غداء، نفذ الفكرة التي تأتي على راسك

الدلو: تستمر في اجتهادك بالعمل، قدم صورة جيدة وحافظ على مكانتك العملية، تعامل مع غرباء او مسؤولين وسلطة او اهتمام باحد الوالديناو نزلة اسواق او تعامل مع لهجة غريبة، عملية تجعلمضطرا لتكون لهجتك متقطعة بسبب الضغط او تكون تحت الاضواء

الحوت: نهارك يحمل لك تفاوض وحوارات باشياء لا تتوقعها، اتصالات من اماكن بعيدة، تخطك للزيارة، يوموجيد لتظهر مواهبك للعلن، استقبال وتوديع