ديختر يدعو للتحقق من وجود انفاق لحزب الله لم يُعثر عليها

الأحد, 27 كانون الثاني 2019 الساعة 23:04 | سياسة, عربي

ديختر يدعو للتحقق من وجود انفاق لحزب الله لم يُعثر عليها

جهينة نيوز:

تطرق رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) السابق، ورئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، آفي ديختر، إلى خطاب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني ليلة أمس السبت قائلاً إنه "ربما لا يزال حزب الله يمتلك أنفاقاً تتجاوز الحدود الشمالية باتجاه "اسرائيل"، وأن الجيش الإسرائيلي لم ينجح في العثور عليها في إطار عملية درع الشمال".

ووفقا لموقع صحيفة "معاريف" العبرية، زعم ديختر بأن صمت نصر الله خلال الأشهر الأخيرة الماضية يدل على الضربة التي تلقاها الحزب بسبب عملية "درع الشمال".

ودعا ديختر، جيش الاحتلال والمنظومة الأمنية إلى التحقق من وجود أنفاق أخرى لحزب الله على الحدود الشمالية لم يتم العثور عليها حتى الآن.

فلسطين اليوم


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