أية كريمة خلال لقاء سيد المقاومة شغلت إعلام العدو

جهينة نيوز:

العدو الإسرائيلي يراقب كل شاردة و واردة خلال لقاءات سيد المقاومة سماحة السيد حسن نصر الله و مؤخراً خلال لقائه مع الإعلامي غسان بن جدو على قناة الميادين لاحظ إعلام العدو آية كريمة معلقة في غرفة سيد المقاومة.

و على هذه الآية علقت المحررة في موقع "المصدر الإسرائيلي" شيمريت مئير قائلة: على اللافتة الصغيرة فوق رأسه، يقتبس نصر الله آية من القرآن الكريم (ادخلوها بسلام آمنين)، هل تشير إلى دخول سلس إلى فلسطين على الرغم من اكتشاف الأنفاق؟.

و يذكر أن سيد المقاومة كشف أن أحد الأنفاق التي كشفها العدو عمره أكثر من 13 عاماً و هو ما يؤكد الفشل الإستخباراتي الصهيوني الذي إستغرق 13 عاماً للعثور على نفق يخترق شمال فلسطين المحتلة في حين أكد سيد المقاومة أن تحرير الجليل لا يتوقف على الانفاق قائلاً "لن يعلموا من أين سندخل إلى الجليل وهي لن تحصل إلا في حال العدوان على لبنان".