سفير قطر يغادر غزة: لن نصرف بعد الاّن رواتب موظفي حماس

جهينة نيوز:

غادر السفير القطري محمد العمادي، ظهر اليوم الأحد، قطاع غزة من خلال معبر بيت حانون "إيرز".

ووصل العمادي القطاع يوم الخميس الماضي، لمتابعة عملية صرف المنحة القطرية. حيث عقد اجتماعا مع حركة حماس أبلغته خلاله رفضها صرف المنحة.

وأعلن العمادي أن المنحة المالية التي تقدمها بلاده لموظفي حركة حماس في قطاع غزة توقفت .

وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس قال العمادي "لا لن تصرف المنحة لرواتب موظفي حماس" العموميين في قطاع غزة، مبينا أن رواتب هؤلاء الموظفين وعددهم نحو أربعين ألف مدني وشرطي ستصرف "مثلما كان يحصل في السابق، أي أن حماس ستصرف من إيراداتها لموظفيها"، في اشارة إلى أموال الضرائب والجمارك التي تجبيها وزارة المالية التي تديرها حماس في القطاع.

وفي رده على سؤال حول تصريحات مسؤولين في كيان الإحتلال أن المال القطري يشتري الهدوء و الأمان للإحتلال ضمن معادلة "الدولار القطري مقابل الهدوء"، قال العمادي إنه يرفض هذا الاستغلال من بعض الجهات.

وأوضح أن رواتب موظفي حماس تبلغ "33 مليون دولار ونحن (كنا) ندفع 10 ملايين وهذا يخدم المدرسين والعاملين في المستشفيات والموظفين البسطاء الذين يشغلون البلد" معتبرا أن البعض فهم هذه المبادرة بشكل خاطىء، موضحا أن "هذه مساعدات انسانية وسوف تصرف باسلوب آخر للعائلات الفقيرة وعلى الكهرباء وستعطي نفس النتيجة".

وكان نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية رفض الخميس الدفعة الثالثة من المنحة القطرية بسبب شروط اسرائيل التي عطلت إدخالها لعدة أسابيع، رداً على تجدد اطلاق النار قرب الحدود مع غزة.

وشدد السفير القطري على أهمية الهدوء على حدود قطاع غزة في إشارة لمسيرات العودة "من أجل التقدم كثيرا في كل الملفات كحل مشكلة الكهرباء".