العشرات من الشعب الأمريكي ينزلون للشوارع دفاعاً عن فينزويلا و مادورو

الأحد, 27 كانون الثاني 2019 الساعة 18:56 | شؤون محلية, السياحة في سورية

العشرات من الشعب الأمريكي ينزلون للشوارع دفاعاً عن فينزويلا و مادورو

جهينة نيوز:

خرج عشرات الأشخاص إلى شوارع المدن الأمريكية، للإعراب عن دعمهم للرئيس الحالي لفنزويلا ، نيكولاس مادورو.

وأشار المتظاهرون إلى عدم موافقتهم على تدخل واشنطن في الشؤون الداخلية لفنزويلا.

وذكرت وكالة Sputnik Mundo ، أن الفعالية جرت، في نيويورك، وواشنطن، وسان خوسيه، وميامي، ودالاس، وبيتسبرغ، ومينيابوليس.

وتجمّع حوالي 40 شخصًا أمام تمثال جورج واشنطن في ساحة "يونيون سكوير" ، وأعربوا عن قلقهم إزاء التدخل العسكري الأمريكي المحتمل ومحاولات الإطاحة بالحكومة الشرعية في فنزويلا.

ومن بين الشعارات التي رفعها المتظاهرون - "ارفعوا أيديكم عن فنزويلا!" و "مادورو ، صديقنا ، الناس كلها معك."

كما أعرب المتظاهرون عن عدم موافقتهم على سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال أحد المتظاهرين: "يعلن أن روسيا تدخلت في الانتخابات في الولايات المتحدة ، بينما هو يتدخل في شؤون الدول الأخرى".

نوفوستي


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