كيان الإحتلال الاسرائيلي يعترف بـ غوايدو رئيساً لفينزويلا

جهينة نيوز:

أعلن رئيس وزراء كيان الإحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، اعترافه بالمعارض الفنزويلي، خوان غوايدو، رئيسا انتقاليا لفنزويلا.

وقال نتنياهو، في بيان وجيز تلاه عبر شريط فيديو نشره مكتبه الإعلامي: "تنضم (إسرائيل) إلى الولايات المتحدة وكندا ومعظم دول أمريكا اللاتينية وأوروبا في الاعتراف بالقيادة الجديدة في فنزويلا".

و في تدخل سافر بشؤون فينزويلا كانت اعترفت مجموعة واسعة من دول الغرب، على رأسها الولايات المتحدة، بالإضافة إلى عدد كبير من بلدان أمريكا اللاتينية، بغوايدو رئيسا لفنزويلا.

وبالمقابل أيدت روسيا والصين و سورية والمكسيك وبوليفيا فلسطين و العديد من الدول شرعية مادورو، الذي أدى قبل أيام اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.

وفي هذا الوضع أكد الجيش الفنزويلي ولاءه لمادورو واصفا ما حدث بمحاولة انقلاب، بينما تدعو الدول المناهضة له بقيادة الولايات المتحدة، الحليف الأكبر لكيان الإحتلال الإسرائيلي، إلى تشديد الضغط عليه لحض السلطات على إجراء انتخابات رئاسية "ديمقراطية".