علماء روس يبتكرون نظاما يكشف عن مرض السرطان خلال 20 ثانية

جهينة نيوز:

ابتكر علماء من جامعة بوليتكنيك في مدينة سان بطرسبورغ الروسية برمجيات تستطيع في غضون عشرين ثانية فقط تشخيص وجود الأورام السرطانية في الرئتين بدقة.

وذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء نقلا عن موقع الجامعة أنه تمت تسمية هذا النظام باسم الطبيب أزيموف تكريما لكاتب الخيال العلمي إسحق أزيموف الذي وضع ثلاثة قوانين للروبوتات.

وبحسب موقع الجامعة يحلل النظام البيانات المحملة من التصوير المقطعي لرئتي المريض مع الأخذ بعين الاعتبار التحاليل الأخرى ويمكن وضع البرنامج على أي جهاز كمبيوتر.

وبعد معالجة المعلومات يصدر البرنامج تقريرا حول تشخيص الأمراض.

وقال مدير المشروع ليف أوتكين.. “وضعنا في البداية خوارزمية للبحث عن آفات من 6 ملم لأن الأطباء أنفسهم يلتزمون بهذا التكتيك لكن هذا النظام مدروس إلى درجة أنه يجد أوراما جديدة بحجم أصغر”.

يذكر أن النظام قادر أيضا على التعلم الذاتي وهي خاصية تستند إلى شبكة عصبية قادرة على أخذ البيانات الجديدة بعين الاعتبار وكل مهمة يتم حلها تسمح بتسريع العملية في المستقبل من المفترض أنه بعد التدريب سيتمكن البرنامج من الوصول إلى النتيجة في ثانيتين.