الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية بالقرب من قاعدة حميميم

جهينة نيوز

تصدت الدفاعات الجوية السورية لأهداف معادية في سماء مدينة اللاذقية بالقرب من قاعدة حميميم ومدينة جبلة.

وأفاد مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك" بأن أصوات الانفجارات التي تسمع أصواتها في أرجاء مدينة اللاذقية ناجمة عن التصدي لطائرات مسيرة اقتربت من قاعدة حميميم.

وأشار المصدر إلى أن عدد الطائرات التي تم التصدي لها 3 طائرات حتى الآن.

وأكد المصدر أن الطائرات المسيرة هي طائرات معدلة… موضحا أن وحدات الرصد رصدت إطلاقها من المنطقة الواقعة بين ريف اللاذقية الشمالي الشرقي وبين ريف جسر الشغور بريف إدلب الجنوبي الغربي.

إلى ذلك أكد المصدر العسكري السوري أن الدفاعات الجوية في محيط قاعدة حميميم أسقطت جميع الأهداف المعادية بوسائط دفاعية صاروخية تقليدية.