توصية بإعادة تفعيل التأمين الصحي لوالدي الشهيد ولجنة للتحقيق بوضع محطة معالجة مشفى القرداحة

جهينة نيوز – عاطف عفيف

احتل الجانب الصحي حيزا هاماً من مداولات ونقاشات مجلس محافظة اللاذقية في جليته الأخيرة حيث أثار موضوع حرمان والدي الشهيد من المعالجة المجانية واختصارها على زوجته وأولاده جدلاً كبيراً ، واعتبروا ذلك مخالفاً لتوجيهات وعطايا السيد الرئيس لذوي الشهيد، وقرر أعضاء المجلس برفع توصية لإعادة تفعيل التأمين الصحي لأب وأم الشهيد، فهؤلاء ضحوا بأنفسهم وبأغلى ما لديهم من أجل حماية الوطن والزود عنه، كما طالبوا أيضاً بتشميل المتقاعدين بالتأمين الصحي علهم يشعرون بالأمان في شيخوختهم ،فحتى الآن لم يستفيدوا من هذا الموضوع رغم صدور مرسوم بهذا الخصوص منذ مدة.

كما طرح البعض موضوع محطة معالجة مشفى القرداحة والتي تم إنشاؤها منذ إنشاء المشفى لكنها منذ ذلك الحين لا تعمل، وباتت بؤرة للتلوث والحيوانات المتوحشة النافقة، و نواتج الصرف من المشفى والذي من المفترض أن تعالجه هذه المحطة ،بما يحمله من ملوثات خطيرة من نواتج العمليات والتحاليل والولادة ودماء وبقايا أدوية يسقي به بعض المزارعين المجاورين أراضيهم، وقسم من هذه المياه تذهب إلى سد بحمرا وكذلك بعض الآبار القريبة، وهذا أمر خطير جداً ولا أحد يكترث للموضوع .

وبهذا الخصوص كلف رئيس مجلس المحافظة المهندس تيسير حبيب لجنة من المجلس وبرئاسة عضو المكتب التنفيذي للكشف على المحطة وإعداد تقرير حول وضع هذه المحطة لإيجاد الحلول المناسبة.

كما وصف آخرون تلزيم عقد تعقيم غرف العمليات مع عقد النظافة بالسرقة للملك العام، وتساءل البعض عن مصير مشفى منطقة اللاذقية ، وجاهزية منظومة الإسعاف في المشفى الوطني باللاذقية، وكان هناك قرار بهدم المشفى الوطني باللاذقية لكن تم توقيفه وتعديله ، وهذا يرتب القيام بعملية ترميم وإصلاح كبيرة نظراً للمعاناة الكبيرة التي يعاني منها هذا المشفى، والحاجة الماسة لمتابعة الإكساء في مشفى جبلة للإسراع بوضعه بالخدمة خاصة وأنه يخدم قطاع كبير من سكان جبلة وريفها، وطالب البعض بالالتزام بالمعايير الصحية في مشفى جبلة كضرورة إغلاق أبواب غرفة الاشعة والتي تبقى مفتوحة أثناء التصوير، ووضع غرفة الإسعاف بالقرب من الطبقي المحوري، فنقل مريض الإسعاف على النقالة مسافة على الطريق المحفرة إلى قسم الطبقي المحوري تعرضه لكثير من المخاطر.

البعض أشار إلى أن العاملين في قسم الأشعة كانوا يحظون بكميات من الحليب والبيض الضرورية لوقايتهم لكنها اختفت وعوضاً عنها يستلمون 30ل.س وهذا إجحاف في حقهم.

واشتكى العديد من الأعضاء من أداء مشفى تشرين الجامعي الذي لا يرتقي للإمكانيات الموجودة لديه وقرر مجلس المحافظة بالإجماع برفع توصية إلى وزارة التعليم العالي للرقابة على عمله وأدائه.

وتساءل أحد الأعضاء بحيرة هل يعقل أن تصل معاينات الأطباء إلى أكثر من 15% من راتب الموظف ،وطالب بالالتزام بأسعار عادلة ومنصفة ومثبتة، مضيفاً أن هناك مفارقة مضحكة ومحزنة فيما يخص بطاقة الضمان الصحي هناك أطباء أثناء المعاينة يأخذون نصف المعاينة ، وهناك معاناة في صرف الأدوية التي تحتاج إلى تحاليل وووو، فأين هذا الضمان الصحي ؟؟وإذا بقيت الأمورعلى هذه الحال فهي بدون فائدة وتشكل إجحافاً بحق المواطن.

وفي رده قال مدير الصحة الدكتور هوازن مخلوف : أنه لا يمكن الحديث عن ترهل في مديرية الصحة بدون أن يكون هناك أرقام حقيقية ، الخطة الإستثمارية العام الماضي كانت 98% أعلى خطة استثمارية بالمحافظة، أصبح موضوع شراء الأدوية وتأمين كافة المستلزمات مركزياً عن طريق الوزارة قد نعاني بتأمين بعض المواد لكن يمكن حل الموضوع مع الوزارة، أما حول موضوع مكامن الفساد لا بد من معالجته بطريقة رسمية مع إثباتات حينها نحقق مبدئياً في الرقابة الداخلية بالمديرية ومن ثم يحول لأي جهة ، مؤكداً لن يكون هناك حماية لأي فاسد.

وأضاف :فيما يخص عقد النظافة مختلف عن عقد التعقيم وممنوع الدمج بينمها، بينما سيارات الإسعاف سنحاول إعادة ترتيب وضعها، أما مشفى منطقة اللاذقية فقد انتهت الدراسة رقم 2 والآن تتم الدراسة رقم 3 الخاصة بالإكساء والتجهيز ومن المفترض أن يقلع العمل به قريباً، ومن ناحية مشفى جبلة كانت هناك بعض العراقيل بتأخر الدراسة لعملية الإكساء حوالي 8 أشهر حالياً أرسلنا العقد -ومدته 18 شهراً - للتصديق في الوزارة .

وأشار أن المشفى الوطني باللاذقية هو عبارة عن 3 كتل لم يتم الموافقة من الوزارة على الهدم بل سيتم ترميم المشفى وسنبدأ من مبنى الجراحات أولاً وبدون إغلاق المشفى.