تعرفوا على أغلى تعويضات الطلاق عبر التاريخ الحديث

جهينة نيوز

أحدث خبر طلاق رئيس شركة أمازون جيف بيزوس ضجة كبيرة وهذا بعد تساؤلات العديد حول مصير ثروته، فهل سيتقاسم أغلى رجل بالعالم ثروته مع طليقته التي خانها مع مذيعة أم أنّه فكّر بالأمر مسبقاً وأجرى بينهما تسويات.لكن يبقى هناك الكثير من تسويات الطلاق التي دخلت التاريخ بسبب أرقامها الخيالية. نذكر 5 منها في التالي...

هارولد هام وسو آن آرنال

انتهت اجاراءت الطلاق بتسوية لسو آن بلغت 974.8 مليون دولار ورغم ذلك لم تقبل الطليقة المبلغ واستمرت بالدعاوى على أمل أن تحصل على مبلغ أكبر لتستسلم بعد 3 سنوات وتكتفي بالمتوفر.

ستيف وإلين وين

لم يتم الاعلان عن مبلغ التسوية، لكن ترجح الأرقام أنّ التسوية بلغت مليار دولار، فالثنائي كان يمتلك نوادٍ ليلية سوية ومبالغ طائلة من الأموال.

بيرني إكسِلستون وسلافيكا رادتيش

خسر المدير التنفيذي للفورميولا وان مبالغ طائلة من طلاقه من عارضة الأزياء، فقد بلغت التسوية 1.2 مليار دولار ومن المرجح أنّ العارضة هي التي خسرت الجزء الأكبر من الثروة.

روبرت مردوخ وآنا تورف

رغم أنّ مردوخ تزوج بعد 17 يوماً من طلاقه، فقد كلفته تسوية الطلاق 1.7 مليار دولار، لكن طليقته تخطت الأمر وتزوجت بعد 6 أشهر من طلاقهما.

أليك وجوسلين ويلدنستين

الطلاق الأكثر كلفة حصل في 1999 بين تاجر التحف الفرنسي وزوجته بعد 21 عاماً من الزواج. حصلت جوسلين على 2.5 مليار دولار بالإضافة إلى 100 مليون دولار بالسنة