هيثم أحمد زكي يقرر تقديم فيلم "كابوريا ج2"

الأحد, 27 كانون الثاني 2019 الساعة 14:56 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

هيثم أحمد زكي يقرر تقديم فيلم

جهينة نيوز

فجّر النجم المصري والممثل هيثم أحمد زكي مفاجأة من العيار الثقيل، وأعلن عن نيته تقديم جزء ثاني من فيلم "كابوريا"، وهو الفيلم الذي قدمه والده الفنان الراحل أحمد زكي منذ سنوات طويلة، وشاركه وقتها البطولة رغدة وحسين الإمام وحقق نجاحًا باهرًأ.وأعلن هيثم أحمد زكي عن تحضيراته القوية التي سيعود فيها إلى السينما، والبداية ستكون من بوابة فيلم "كابوريا" الجزء الثاني التي سيتعاون فيها مع المخرج كريم اسماعيل، واعتبر الجمهور أن هذا القرار كان مفاجأة للجميع، خاصة وأنه سبق للممثل المصري التأكيد بأنه يسعى دائمًا للابتعاد عن أي مقارنة بوالده الفنان الراحل.

يشار إلى أن آخر أعمال الفنان هيثم أحمد زكي كانت مشاركته في مسلسل "كلبش 2" في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2018، وسيكون له مشاركة في موسم رمضان 2019 من خلال مسلسل" علامة استفهام" للممثل محمد رجب.


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