منح دراسية للحصول على درجة الإجازة بالطب البشري من كوبا

جهينة نيوز

أعلنت وزارة التعليم العالي اليوم عن 5 منح دراسية للحصول على درجة الإجازة في الطب البشري من جمهورية كوبا للعام الدراسي 2018-2019 مشيرة إلى أن تقديم الطلبات إلى مديرية النافذة الواحدة في الإدارة المركزية يبدأ اعتبارا من يوم غدا الاثنين حتى العاشر من الشهر المقبل.

وأشارت الوزارة في إعلانها إلى الأوراق المطلوبة وشروط التقدم إلى المنح وهي أن يكون المتقدم من حاملي الجنسية العربية السورية وحاصلا على الشهادة الثانوية العامة السورية بفرعها العلمي حصرا دورة 2018 وألا يقل مجموع درجاته عن 65 بالمئة وألا يتجاوز عمره 22 عاما بتاريخ صدور الإعلان.

وأوضحت الوزارة أنه لا يحق لمن حصل على قبول في مفاضلات التبادل الثقافي خلال الأعوام السابقة التقدم إليها هذا العام ولا يحق للطلاب المستنكفين عن إعلانات التبادل الثقافي السابقة التقدم لهذه المنح إلا في حال كانوا تقدموا بطلب الاستنكاف ضمن الموعد المحدد في التنويه الخاص بنتائج إعلان التبادل الثقافي السابق الذي نجحوا فيه.

ولفتت الوزارة إلى أنه يحق للطلاب الناجحين في المنح “الأصلاء والاحتياط” التقدم بطلب استنكاف خلال المدة المحددة في التنويه المتضمن أسماء الناجحين وإلا سيحرمون من التقدم إلى باقي إعلانات التبادل الثقافي للعام الدراسي الحالي والأعوام القادمة مبينة أن مفاضلة القبول على منح التبادل الثقافي تجرى على أساس المعدل المئوي في الشهادة الثانوية بعد طي درجة مادة التربية الدينية فقط ويرتبط القبول النهائي للطالب حصرا بموافقة الجهة المعنية في كوبا.

وبينت الوزارة أن المنح تتضمن إعفاء من الرسوم الدراسية وتأمين سكن جامعي واطعام ودورة لغة إسبانية والحصول على التأشيرة وتصديق الأوراق الثبوتية في السفارة الكوبية بدمشق مجانا في حين يلتزم الطالب في حال قبوله بنفقات السفر ذهابا وإيابا وأي نفقات أخرى لم يتم ذكرها سابقا.

ووفق إعلان الوزارة لا يعتبر الطلاب المقبولون وفق اتفاقيات التبادل الثقافي موفدين وفق قانون البعثات العلمية وبالتالي لا يتمتعون بالحقوق التي يتمتع بها الموفدون كما يخضع الطلاب الخريجون بعد انتهاء دراستهم للشروط المطلوبة لتعادل الشهادات.