بلد عربي يستعد لافتتاح أكبر متنزه تحت الماء في العالم !

جهينة نيوز

تستعد البحرين لإطلاق مشروع فريد من نوعه ويعتبر الأكبر في العالم من نوعه، ممثلا بمتنزه مائي والذي يعتبر عنصر جذب سياحي بمواصفات عالمية.

المتنزه الجديد سيمتد على مساحة تصل لـ100 ألف متر مربع، وسيضم طائرة من طراز بوينغ 474 والتي يصل طولها لـ70 مترا.

ونشرت هيئة البحرين للسياحة والمعارض على صفحتها الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي "إنستغرام" صورة للطائرة وجاء فيها: أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة السيد زايد بن راشد الزياني أن الشراكة مع القطاع الخاص في المشاريع السياحية الريادية والنوعية والذي يأتي منتزه الغوص الذي أعلن عنه الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي للملك ورئيس المجلس الأعلى للبيئة، كأحد ثمارها هو تكريس لرؤية البحرين الاقتصادية التي تؤكد على الدور الفاعل والمحوري للقطاع الخاص كمحرك رئيسي ومحوري للاقتصاد.

وأكد الوزير الزياني أن إطلاق هذا المشروع الفريد من نوعه لهواة الغوص وللمهتمين بالسياحة البيئية بالشراكة بين المجلس الأعلى للبيئة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض وديار المحرق وعدد من مؤسسات القطاع الخاص سوف يشكل إضافة هامة لمملكة البحرين

ومساعي تعزيز موقعها كوجهة سياحية متميزة في المنطقة، وذلك بما يتضمنه من إنشاء أكبر منتزه غوص في العالم بمساحة تمتد عبر 100,000 متر مربع، ويشتمل على طائرة من طراز بوينغ 747 تمتد بطول 70 مترا، هي الأكبر على الإطلاق التي يتم غمرها تحت الماء بالمقارنة مع المشاريع الأخرى المماثلة المقامة في دول العالم".