روسيا تحيي الذكرى الـ 75 لفك الحصار النازي الألماني عن لينينغراد

جهينة نيوز

شهدت مدينة سان بطرسبورغ اليوم عرضا عسكريا بمناسبة مرور 75 عاما على فك الحصار الألماني وطرد القوات الألمانية النازية من المنطقة.

ووفق موقع روسيا اليوم أقيم في ساحة القصور ببطرسبورغ استعراض عسكري شارك فيه نحو 5ر2 ألف من العسكريين ومجموعة من الآليات الحربية ضمت 80 قطعة من تلك التي شاركت في الحرب الوطنية العظمى 1941 -1945 بما في ذلك دبابات 34 تي الشهيرة وراجمات الصواريخ من طراز كاتيوشا.

يذكر أن القوات السوفييتية تمكنت قبل 75 عاما وفي يوم الـ 27 من كانون الثاني عام 1944 من اختراق دفاعات الجيش الألماني وتحرير مدينة لينينغراد التي تسمى حاليا سان بطرسبورغ من الحصار النازي المفروض عليها.