بالصور: تمساح ينقذ صاحبه من الاكتئاب

جهينة نيوز

برغم خطورة الاقتراب من التمساح أو التعامل معه، إلا أن رجل أميركي من ولاية بنسلفانيا فاجئ الجميع بما يمكن لهذا الحيوان أن يفعله.

وكشف جوي هيني (65 عاما) أن تمساحه، الذي يبلغ طوله 5 أقدام، يساعده على التعامل مع اكتئابه، ويمنحه العناق، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست".

وأوضح هيني أنه تلقى موافقة من طبيبه على استخدام التمساح، الذي أطلق عليه اسم والي، ليدعمه عاطفيا لعدم رغبته في تلقي أدوية الاكتئاب.

وقال هيني: "عندما أعود للمنزل أجد (والي) فأشعر بأن كل شيء على ما يرام. طبيبي يعلم ذلك وتعرف عليه قبل فترة".

وأضاف أن التمساح الصغير عثر عليه في أورلاندو وهو بعمر 14 شهرا، مشيرا إلى أنه كان ينمو آنذاك بمعدل 16 قدما في اليوم الواحد، وعمره الآن 4 سنوات.

وذكر أن "والي" يأكل أجنحة الدجاج ويشترك في بركة بلاستيكية داخل المنزل مع تمساح أصغر للإنقاذ يدعى "سكراوب".

وأشار الرجل إلى أن "والي مثل الكلب" وأنه لم يسبق له أن أصاب أي شخص، كاشفا أن التمساح الصغير يخاف من القطط.

وبين هيني أنه يصطحب التمساح الصغير خارجا في أماكن مثل المراكز الكبرى وألعاب البيسبول ذات الدوري الصغير، إلا أنه اعترف بأن "والي" لا يزال حيوانا بريا خطيرا وربما يمزق ذراعه، لكنه يقول إنه لا يخاف منه.