النائب الأول للرئيس الإيراني الى دمشق غدا لبحث تطوير العلاقات بين البلدين

جهينة نيوز

یتوجه إسحاق جهانغیري النائب الأول لرئیس الجمهوریة الإيرانية حسن روحاني غدا الاثنین إلى العاصمة السوریة دمشق على رأس وفد رفیع المستوی.

وسیجتمع النائب الأول للرئیس خلال هذه الزیارة الرامیة إلی تطویر العلاقات بین إيران وسوریا، والتي تستغرق یومین مع الرئیس بشار الأسد ورئیس الورزاء عماد خمیس. وذلك بحسب وكالة "إسنا" الإيرانية.

وفي السياق نفسه قال النائب الأول لرئيس الجمهورية الإيرانية، إسحاق جهانغيري، اليوم الأحد، إن جميع مؤسسات البلاد مسؤولة أمام الشعب الإيراني عند إتخاذها قرارا مصيريا بشأن البلاد ومستقبل النظام.

وجاءت هذه التصريحات خلال كلمة ألقاها في الحفل الختامي لمهرجان "فارابي الدولي العاشر" بطهران، مشددا على الالتزام بالقانون والمسؤولية الهامة المحالة إلى المؤسسات السيادية في البلاد، واصفا إياها بأنها مؤسسات مسؤولة أمام الشعب.