قرار صادم من رونالدو لصديقته جورجينا رودريغيز

جهينة نيوز

كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي حقيقة الأخبار المتدوالة بشأن نيته الزواج من صديقته جورجينا رودريغيز.

وظهر رونالدو رفقة جورجينا في كنيسة غران مادري دي ديو في تورينو، مما أدى إلى شائعات بأنهم يقررون عقد قرانهم قريبا، وفقا لصحيفة "ذا صن".

وذكرت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لا يضع الزواج بصديقته جورجينا، على الأقل في الوقت الحالي، نصب أعينه.

وقال رونالدو (33 عاما) في تصريحات نقلتها الصحيفة: "لا أعرف ماذا سيحدث في المستقبل، لكنه (الزواج من جورجينا) ليس ضمن خططي في الوقت الحالي".

وتابع رونالدو، "أنا أذهب إلى الكنيسة كل أسبوع، أنا كاثوليكي وأذهب لأشكر الله على كل شيء يعطيني إياه".

وأضاف "أنا لا أطلب أي شيء، والحمد لله لدي كل شيء، أنا ببساطة أشكره على حماية عائلتي وأصدقائي".

وأردف "أذهب إلى كنيسة مختلفة كل أسبوع، لأن في تورينو هناك الكثير من الكنائس، رآني مصور فظن أنني سأتزوج".

وأشار الدون البرتغالي، "في المستقبل لا أعلم ما إذا كان سيحدث أم لا، لكنه ليس في خططي الآن".

والتقى رونالدو وجورجينا رودريغيز لأول مرة في مدريد ويتواعدان منذ عام 2016، كما أنه أنجب منها طفة تدعى "ألان مارتينا"، والتي ولدت في نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

ويخوض كريستيانو رونالدو اليوم الأحد مباراة قوية مع فريقه يوفنتوس ضد لاتسيو في الجولة الـ 21 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.