بالفيديو: كاظم الساهر يكشف عن النشيد الوطني الجديد الذي إقترحه لبلده

جهينة نيوز

كشف الفنان العراقي كاظم الساهر عن النشيد الوطني الجديد الذي إقترحه لبلده بعنوان "سلام عليك".

ونشر عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي عدداً من الفيديوهات للنشيد وعلّق عليها بالقول:"النشيد الوطني العراقي المقترح من كاظم الساهر: سلام عليك".

وكان مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري في البرلمان العراقي، اقترح باعتماد أغنية الفنان كاظم الساهر “سلام عليك” نشيدًا وطنياً للعراق، ولاقى الاقتراح موافقة من الساهر لكنه اشترط موافقة مجلس النواب العراقي بشكل رسمي.

كما اشترط الساهر تصوير الأغنية والتي من ألحانه وكلمات الشاعر العراقي أسعد الغريري، إذا زار العراق، على أن يُعاد توزيعها على إيقاع الأوركسترا وأن يكون الكورال في النشيد من طلاب المدارس العراقية.