مكافأة موظفي شركة صينية بـ "جبل من المال"!

جهينة نيوز

ابتكرت شركة صينية طريقة مميزة لمكافأة موظفيها والتي ستجعل كل الشركات الأخرى تشعر بالحقد والغيرة منها.

ومع اقتراب العام الصيني الجديد أو عيد الربيع، أنشأ مصنع للصلب في نانتشانغ بمقاطعة جيانغشي الصينية، جبلا حقيقيا من الأموال النقدية.

ووفقا لتقرير صادر في صحيفة "شنغهاي" الصينية، فقد بلغت قيمة "جبل المال" ما يقرب من 44 مليون دولار، وهي عبارة عن مكافآت لما يقارب 5000 موظف، ما يعني أن كل موظف حصل على 8 آلاف و800 دولار.

وتعتبر مكافآت نهاية العام طقوس سنوية للشركات، من أجل منح العمال والموظفين حافز قوي قبل بدء العام الجديد.

وتهدف المكافأة إلى رفع الروح المعنوية للموظفين، حتى يعودوا إلى العمل بأفكار مبتكرة جديدة، وروح إيجابية.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها شركة صينية بتنظيم مكافآت جامحة لنهاية العام، إذ أنه في العام الماضي، ابتكرت شركة صينية "عرض ألعاب" للموظفين، تقوم فكرته على تنافس كل منهم على جمع أكبر قدر ممكن من المال المجاني.

وليست الشركات الصينية هي الوحيدة التي تعبر عن كرمها تجاه عملائها، فبالعودة إلى الهند، يشتهر تاجر الألماس، سافجي دوكاليا، بإهداء سياراته الفاخرة لهم.