إنتر ميلان يضم مدافع ساوثهامبتون

الأحد, 27 كانون الثاني 2019 الساعة 10:58 | رياضة, كرة القدم

إنتر ميلان يضم مدافع ساوثهامبتون

جهينة نيوز

أعلن نادي إنتر ميلان عبر موقعه الرسمي عن تعاقده مع البرتغالي سيدريك سواريز، مدافع فريق ساوثهامبتون الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكر النادي الإيطالي أن سيدريك سواريز انضم إلى صفوف الفريق على سبيل الإعارة، مع وجود بند للتعاقد معه نهائيا فيما بعد.

وانضم اللاعب البالغ 27 عاما إلى صفوف ساوثهامبتون الإنجليزي في صيف 2015، وشارك في 104 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل هدفا واحدا، وساهم في صناعة 10 أخرى.

ويأتي رحيل سواريز ضمن إطار الإصلاحات التي يقوم بها المدرب الجديد هازنهوتل الذي نجح في قيادة ساوثهامبتون إلى المركز الخامس عشر.

ويحتل إنتر ميلان المركز الثالث في الدوري الإيطالي، متأخرا بفارق 16 نقطة عن المتصدر يوفنتوس.


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