أحلام وباريس هيلتون بالفستان نفسه!

جهينة نيوز

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة ظهرت فيها الفنانة الإماراتية أحلام وهي مرتدية الفستان عينه الذي ترتديه النجمة العالمية باريس هيلتون.

وقام المتابعون بمقارنة الإطلالتين مؤكّدين أن هيلتون ارتدت الفستان بعد فترة من ارتداء أحلام له.

من ناحية أخرى، كانت باريس هيلتون قد أطلت بهذا الفستان أثناء حضورها في إحدى الاحتفالات في ايطاليا مع حبيبها السابق عارض الأزياء جوردان بارييت، وذلك بعد مرور أسابيع على انفصالها من خطيبها الممثل الأمريكي كريس زيلكا الذي كان يصغرها في العمر بحوالي 4 أعوام.