مقتل 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين في تفجيرين شمالي العراق

جهينة نيوز

قتل 4 أشخاص وأصيب 10 آخرين، اليوم الأحد، في تفجيريين إرهابيين في محافظة صلاح الدين شمالي العراق.

وذكر بيان صادر عن مركز الإعلام الأمني العراقي، أن "اعتداءين إرهابيين منفصلين في محافظة صلاح الدين بواسطة عبوتين ناسفتين بين مفرق الشرقاط وقرية المسيحلي، أدوا إلى استشهاد 4 وإصابة 10 آخرين بينهم من منتسبي الأجهزة الأمنية".

وكانت قناة "السومرية نيوز" نقلت عن مصدر أمني، في وقت سابق من اليوم، قوله إن شخصين قتلا وأصيب خمسة آخرين في تفجير جنوب الشرقاط.

وقال المصدر إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق قرب قرية الخانوكة الواقعة جنوبي مدينة الشرقاط، انفجرت اليوم، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة".

وأضاف المصدر أن "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثتين إلى دائرة الطب العدلي".