مصر تفتتح مطارها الدولي الجديد "سفنكس" قرب الأهرامات

جهينة نيوز

افتتحت مصر أمس السبت مطارا دوليا جديدا على مشارف العاصمة لفترة تجريبية أولية، وذلك في مسعى لتخفيف الضغط على المطار الرئيسي بالقاهرة ودعم السياحة.

ومن المتوقع أن يتعامل مطار "سفنكس" الدولي الجديد، الواقع قرب أهرام الجيزة والمتحف المصري الكبير، مع 30 رحلة اعتبارا من مطلع فبراير شباط خلال فترة تجريبية.

ويأتي المشروع، الذي يكلف 17 مليون دولار، في إطار خطة لوزارة السياحة لتحسين سبل الوصول للمواقع السياحية من منتجعات البحر الأحمر كشرم الشيخ والغردقة. ومن المقرر أن يعمل المطار الجديد بكامل طاقته في عام 2020.

وتأثر قطاع السياحة المصري بشدة بعملية تفجير طائرة ركاب روسية بعد قليل من إقلاعها من شرم الشيخ في عام 2015، ليواصل هبوطا بدأ مع سنوات الاضطرابات التي أعقبت الانتفاضة عام 2011.

وبدأت إيرادات السياحة تنتعش، وقفزت بنسبة 77 بالمئة على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2018 وبلغت 4.8 مليار دولار، قبل الهجوم الدموي على حافلة سياحية في ديسمبر كانون الأول الماضي الذي أودى بحياة ثلاثة سائحين فيتناميين ومرشدهم المصري.

المصدر: رويترز