حكومة البرزاني ستعاقب المحتجين الذين هاجموا قاعدة تركية و تصفهم بالمخربين

الأحد, 27 كانون الثاني 2019 الساعة 00:25 | سياسة, عربي

حكومة البرزاني ستعاقب المحتجين الذين هاجموا قاعدة تركية و تصفهم بالمخربين

جهينة نيوز:

أكد إقليم كردستان العراق مقتل متظاهر وإصابة 10 آخرين بالاشتباكات المندلعة في ناحية شيلادزي بمحافظة داهوك شمال العراق خلال اقتحام محتجين قاعدة عسكرية تركية بالمنطقة.

وقالت حكومة الإقليم، إن أياد تخريبية" تقف وراء الأحداث التي شهدتها ناحية شيلادزي في محافظة دهوك اليوم والتي "تسببت بفقدان متظاهر حياته وإصابة ما لا يقل عن عشرة آخرين"، معلنة أن أجهزتها الأمنية "تجري تحقيقات دقيقة لمعاقبة المخربين ومن تسببوا بإثارة الشغب".

وأضافت إدارة الإقليم: "نعبر عن قلقنا وحزننا جراء وقوع خسائر في الأرواح وجرحى في الأحداث التي شهدتها اليوم منطقة شيلادزي، كما نعرب عن تعازينا وتعاطفنا مع ذوي وعائلات الضحايا".

وسبق أن هاجمت مجموعة من سكان دهوك، شمال العراق، السبت، مقرا أمنيا تركيا غير شرعي خلال مظاهرات مستمرة منذ يومين اندلعت على خلفية القصف التركي الذي أودى بحياة 5 مدنيين من المحافظة و قام الجيش التركي بفتح النيران على المحتجين مما دعا الى إحتجاج خارجية العراق في حين شاركت البيشمركة في قمع المحتجين.


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