مقتل 5 أشخاص في حادثي إطلاق نار بولاية لويزيانا الأمريكية

الأحد, 27 كانون الثاني 2019 الساعة 00:07 | مجتمع, أخبار المجتمع

مقتل 5 أشخاص في حادثي إطلاق نار بولاية لويزيانا الأمريكية

جهينة نيوز:

قتل خمسة أشخاص في حادثين لإطلاق نار وقعا اليوم السبت في منطقتين من ولاية لويزيانا، حسبما أوردت سلطاتهما.

ونقلت "أسوشيتدر برس" عن رئيس الشرطة في منطقة ليفنغستون، جيسون أرد، إن ثلاثة أشخاص قتلوا في هذه المنطقة صباح السبت. فيما أفاد مكتب رئاسة الشرطة في منطقة أسنسيون بمقتل زوجين لهما 51 عاما من العمر, وذكرت الشرطة أن ابنهما، داكوتا (21 عاما) مطلوب لدى السلطات للاشتباه بارتكابه جريمة "قتل من الدرجة الأولى" ومخالفات أخرى.

وبحسب أجهزة الأمن فإن ثمة صلة فيما بين حادثي إطلاق النار، والتحقيقات جارية في التنسيق بين المختصين من كلتا المنطقتين.


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