البشمركة و الجيش التركي يفشلون بتفريق المحتجيين الذين سيطروا على دبابات - فيديو

جهينة نيوز:

إحتجز المتظاهرون الأكراد شمال العراق عدة دبابات و سيارات و مدرعات بعد هروب الجنود الأتراك من القاعدة الغير شرعية شمال العراق و ذلك على إثر فشل الجيش التركي و قوات البيشمركة في تفريق المحتجين الذين هاجموا القاعدة التركية مساء اليوم.

و نشرت شبكات تواصل إجتماعي كردية مشاهد من داخل القاعدة التركية التي إقتحمها المحتيين رداً على قيام الطيران التركي بإرتكاب مجازر بحق المدنيين شمال العراق.

و يذكر أن محتجون عراقيون أكراد قاموا مساء اليوم بإقتحام و إحراق قاعدة عسكرية تركية غير شرعية شمال العراق, و قام الجيش التركي و البيشمركة بفتح النيران على المحتجين مما أدى الى مصرح مواطن عراقي و إصابة آخرين, فيما إتهمت الحكومة التركية حزب العمال الكردستاني بالتحريض و الوقوف خلف مظاهرات المدنيين.