السيد نصر الله : دمشق ومحور المقاومة سيردون على الاعتداءات الإسرائيلية وعلى نتنياهو ألا يخطئ التقدير

جهينة نيوز:

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن سورية في المرحلة الأخيرة من تحقيق انتصار كبير جداً على الحرب الإرهابية التي شنت عليها.

وقال السيد نصر الله في مقابلة مع قناة الميادين اليوم “سورية اليوم في أفضل حالة على الإطلاق مقارنة بعام 2011 ويمكن الحديث عن انتصار عظيم جدا، حيث وصلت سورية إلى المرحلة الأخيرة في الحرب على الإرهاب لكن يبقى الوضع فيما يتعلق بشرق الفرات، مؤكداً أن الجيش العربي السوري وحلفاءه قادرون على حسم المعركة في شمال سورية” مؤكداً أن سورية سورية في موقع القوة و الإقتدار في حين المأزوم هو التركي و الأمريكي و الكردي.

وبين السيد نصر الله أن الدولة السورية أعلنت أن الخيارات مفتوحة بالنسبة لإدلب والأولوية للحل السياسي، داعياً النظام التركي إلى تنفيذ الالتزامات المترتبة عليه وفق اتفاق سوتشي حول إدلب أو ترك الأمر للقيادة السورية التي لن تترك أرضها للإرهابيين, و أكد السيد نصر الله أن حديث أردوغان عن تنفيذ إتفاق أضنة هو إعتراف تركي بأن إنتشار الجيش السوري شمال سورية هو الحل.

وشدد السيد نصر الله على أن قرار انسحاب القوات الأمريكية من سورية هو فشل وهزيمة للأمريكيين في المنطقة، مشيراً في الوقت ذاته إلى فشل مخططات كيان الاحتلال الاسرائيلي مع خسارة أدواته الإرهابية في سورية.

وأكد السيد نصر الله جهوزية المقاومة للتصدي لأي عدوان إسرائيلي على لبنان حيث تمتلك العدد الكافي من الصواريخ الدقيقة للمواجهة وقال “إن أي حرب ستحصل ستكون كل فلسطين المحتلة ميدانا لها”.

و عن الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سورية كشف السيد نصر الله أن القدرة العسكرية السورية على الرد كانت موجودة دائماً و لكن قرار عدم الرد سياسي يأخذ بعين الإعتبار أولويات المعركة و شدد على أن دمشق ومحور المقاومة سيردون على الاعتداءات الإسرائيلية وعلى نتنياهو ألا يخطئ التقدير.