أبراج يوم الأحد مع سمر عمران

مولود ٢٧/ ١: يحب ان يقوم بأعمال الخير، يشعر ببعض الغيرة من زملائه واصدقائه، يحب العائله بعيونه سؤال دائم صديق نادر يهتم ليومه ويترك هموم الغد للغد، ترتقي سلم النجاح الذي تنتظره منذ فترة، تبقى على اطلاع وتكون سيد نفسك، يكرمك الحظ، احداث مهمة، سنة عقارات واولاد

الحمل: نهارك يحمل امور مشتركة وتعود بعض المواقف والذكريات القديمة، كن ديبلوماسي بتعاملك مع المحيط، خذ جميع امورك بمرونة واترك الامور دون اشعال حرب، انتبه لصحتك وخفف نفقات

الثور: نهارك لا يخلو من ازعاج ومضايقة، خذ الامور دون النوايا السيئة، اضبط انفعالاتك ضمن تعاملك مع الشركاء، ترتكب خطأ غير مقصود، مفتاح الحل بيدك، القمر بالعقرب أمور تتعلق بالشراكة

الجوزاء: نهار متطلب وضاغط، تراكم اعمال. انتبه لاعمالك المهمة، تضخم امورك، تطلع على معلومات مهمة تدخل في المجهول، انتبه لصحتك، تراكم اعمال وتنقل

السرطان: نهار يحمل دفاع عن النفس، تشارك في المناسبات، تكرس وقتك للقاءات الحميمية، سهرات تحيطك بالمحبين، تعبر عما في داخلك، تبتسم الاجواء رومنسية، خبر يخص اولاد او تغيير اقامة للبعض.

الاسد: تظهر شخصية عائلية، حيرة وبلبلة، لست مرتاحا بسبب وضع عائلي، لا تأفف، لا تفرض سلطتك، تبحث عن انسجام بمحيطم العائلي، تسلح بالصبر، اعطال وتصليحات تظهر عندك.

العذراء: حريص على مظهرك واسلوبك، تقوم بتحسين وتفاوض بطريقة ايجابية، امور تتعلق بسيارة او موعد، يوم للحركة، دعوة عشاء، محبة ظاهرة، يوم مناسب للدعوات والزيارات

الميزان: فرص مالية فترة ايجابية، خذ وقتك قبل ان توافق على اي شيء، تفاصيل مالية، كن حذرا على امورك المالية، يقترب النجاح منك بسبب فرص مالية واسترداد ديون

العقرب: القمر ببرجك، تغير، تفتح صفحة للاحلام وتلغي صفحة قديمة، تضع برنامج لاوضاع مهنية، لا تتردد، تغيرات لصالحك، تجد حلول لكل مشاكلك

القوس: نهارك مسالم، تحتاج لدقة في حساباتك، تركز على القوة في فهم مواقف الاخرين، بعض خيبات الامل، عنصر من الماضي يتدخل لعقابك، خذ نفس طويل وكن وراء الكواليس وابتعد عن الظهور

الجدي: نهارك مفرح، منطلق، سفرة طويلة او قصيرة، سلطة قوية تتغلب على العقبات، الصدف تلعب دور كبير، تلتقي بمجموعة جديدة، استقبال وتوديع زوار، معارف جديدة.

الدلو: نهار ضاغط، متعب، نظم وقتك، عليك اختيار الوقت لخطوات جيدة، كن حذرا بالتعامل مع زملاء عملك، لا تدع الشك يدخل طييبة قلبك، علاقاتك مع محيطك، غرباء وسلطة جديدة، تثبت جدارتك، أعلى درجات الاسترسال

الحوت: اوراق وقضايا قانونية، تدير بعض الهموم بطريقة تتجاوز اي اخبار سلبية، اتصالات بعيدة، سفر، مناسب للحكي والاوراق، ترسم طريق جديد، انتبه على الطرقات، يوم جيد للمطالعة