استشهاد مدني جراء انفجار عبوة ناسفة من مخلفات الإرهابيين بريف دمشق

جهينة نيوز:

استشهد مدني جراء انفجار عبوة ناسفة من مخلفات التنظيمات الإرهابية في قرية مغر المير بريف دمشق الجنوبي الغربي.

وأفاد مصدر في مشفى ممدوح أباظة بالقنيطرة بأن المشفى استقبل جثمان أحد المدنيين من أهالي بلدة سعسع جراء شظايا متوزعة في معظم الجسم ناتجة عن انفجار عبوة ناسفة أثناء عمله بحراثة الأرض في قرية مغر المير “نحو 45 كم جنوب غرب دمشق”.

واستشهد وجرح العديد من المدنيين بريفي القنيطرة ودمشق خلال الأشهر الأخيرة بينهم أطفال جراء انفجار ألغام أرضية وعبوات ناسفة من مخلفات التنظيمات الإرهابية قبل دحرها من قبل الجيش العربي السوري.

ويواصل عناصر الهندسة في الجيش العربي السوري أعمالهم في تمشيط المناطق المحررة لتطهيرها من مخلفات التنظيمات الإرهابية التي عمدت قبل اندحارها إلى زرع عبوات ناسفة وألغام في الأراضي الزراعية والمناطق السكنية بغية دب الرعب في نفوس الأهالي ومنعهم من العودة إلى ممارسة حياتهم الطبيعية.