روسيا: يجب تجنب السيناريو العسكري في فنزويلا مهما كان الثمن

جهينة نيوز:

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، ضرورة منع تطبيق السيناريو العسكري في فنزويلا مهما كان الثمن، معتبرا أن رئيسها، نيكولاس مادورو، لا يحتاج للحماية الروسية.

وقال نيبينزيا، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم السبت عقب جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي عقدت بطلب من واشنطن لمناقشة الأوضاع في فنزويلا: "الولايات المتحدة أعلنت الآن أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة حاليا، مما يمثل تلميحا إلى وجود شيء أكبر مما يحدث حاليا. هذا أمر خطير. وتحول ذلك إلى تطورات تحمل طابعا عسكريا أكثر سيثير أسفا أكبر. إننا نعتقد أن من الضروري تجنب ذلك مهما كان الثمن".

وشدد نيبينزيا على أن الجلسة التي عقدت اليوم لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة شكلت "محاولة لشرعنة الانقلاب المستمر" في فنزويلا، مؤكدا أن تصريحات الولايات المتحدة حول هذا الموضوع لا تبعث على التفاؤل.

واعتبر المندوب الروسي أن الولايات المتحدة ستواصل ممارسة الضغوط على فنزويلا،مشيرا إلى أن من غير الواضح ما هو الحد الذي ستصل إليه.