لأسباب غير سياسية .. فرض حالة الطواريء في واشنطن

جهينة نيوز:

فرضت السلطات في ولاية واشنطن الأمريكية حالة الطوارئ إثر تفش لمرض الحصبة أدى إلى إصابة أكثر من 20 شخصاً معظمهم من الأطفال.

ونقلت صحيفة (يو إس توداي) الأمريكية عن حاكم ولاية واشنطن غاي إنزلي قوله: “يوجد أكثر من 26 حالة إصابة مؤكدة في الولاية ما يخلق خطراً كبيراً على الصحة العامة “مشيراً إلى أن الحصبة مرض معد جداً ويمكن أن يكون مميتاً للأطفال الصغار.

بدورهم طالب مسؤولون بمنع زيارة الأشخاص المصابين بالمرض للمدارس والكنائس وعيادات الأطباء والمتاجر والمطار موضحين أن معظم المصابين بالمرض من الأطفال.

يشار إلى أن الولايات المتحدة أعلنت القضاء على مرض الحصبة فيها عام 2000.

يذكر أن فترة حضانة مرض الحصبة تستمر بمعدل 14 يوماً ويمكن للمصابين أن ينقلوا المرض قبل أربعة أيام من ظهور أعراضه ويتسبب المرض في إسهال حاد والتهاب رئوي وفقدان الرؤية ما قد يؤدي في النهاية إلى الموت.