المخابرات الفرنسية تجدد قمعها لمحتجي السترات الصفراء السلميين للإسبوع 11 على التوالي

جهينة نيوز:

تواصلت للأسبوع الحادي عشر على التوالي الاحتجاجات الشعبية التي تقودها “حركة السترات الصفراء” في العاصمة الفرنسية باريس ومدن أخرى تنديدا بسياسات الرئيس إيمانويل ماكرون التي أدت إلى ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة معدلات الفقر والبطالة.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن حشودا من المتظاهرين تجمعوا في جادة الشانزليزيه بباريس رافعين لافتات ومرددين هتافات تستنكر سياسات ماكرون الاقتصادية وتوجهوا بعد ذلك باتجاه الباستيل مرورا بمقر الجمعية الوطنية وسط تحضيرات لاحتجاجات ليلية في ساحة “بالاس دي لا ريبابليك” شرق العاصمة.

ووصف مشاركون في مظاهرة الشانزليزيه “الحوار الوطني” الذي طرحه ماكرون بأنه مجرد “ستار دخاني” هدفه صرف انتباه الفرنسيين عن سياساته الداعمة لرجال الأعمال والشركات الغنية وطالبوا بإصلاح السياسات التي أفقرت الفرنسيين وأدت إلى ارتفاع تكاليف المعيشة إضافة إلى إجراء استفتاءات وطنية بشأن تخلي فرنسا عن العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” وإعادة صياغة الدستور الفرنسي.

وقال أحد المتظاهرين: “نحن منسيون.. لن نستسلم” بينما لفتت أخرى إلى أنها خرجت للتظاهر لأن شيئا لم يتغير منذ بدء الاحتجاجات في حين قال متظاهر آخر: “النقاش الكبير لماكرون ليس سوى مهزلة كبيرة وهناك انطباع بأنه تم انتقاء المشاركين فيه”.

واعتبر عدد من المتظاهرين خلال احتجاج ضم المئات شرق باريس أن حكومة ماكرون تحاول كسب الوقت.

ونظم المحتجون تجمعات خارج باريس ففي ستراسبورغ شرق فرنسا تجمعت حشود أم مقر البرلمان الأوروبي قبل التوجه إلى وسط المدينة بينما شهدت مدينة مونبيلييه جنوب البلاد ومنطقة النورماندي غرب فرنسا مظاهرتين حاشدتين.

وفي باريس يشارك المحتجون لاحقا فيما أطلق عليه تسمية “ليلة صفراء” في ساحة الجمهورية حيث جرت تجمعات لمواطنين تحت شعار “وقوفا في الليل”.

في الأثناء هدد وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير بقمع الاحتجاجات الشعبية باستخدام الرصاص وقال: إنه سيتم تزويد قوات الأمن بـ”بنادق الرصاص الدفاعي” و ذلك بالتزامن مع هجمات شنتها المخابرات الفرنسية و الامن الفرنسي على المحتجيين السلميين..

وسبق أن قمعت قوات الأمن احتجاجات الفرنسيين الشعبية باستخدام الغازات السامة والعربات المدرعة وسط باريس ومدن فرنسية أخرى.

ونشرت السلطات الفرنسية نحو 80 ألف شرطي في مختلف المناطق الفرنسية لقمع الاحتجاجات المناهضة لماكرون.

ورغم إجراءات السلطات الفرنسية هذه جدد الفرنسيون عزمهم على مواصلة مظاهراتهم حيث كشف استطلاع نشر أمس أن أغلبية الفرنسيين تدعم استمرار احتجاجات حركة السترات الصفراء ضد سياسات ماكرون.

وبدأت احتجاجات “السترات الصفراء” في تشرين الثاني الماضي تعبيرا عن رفض الزيادات في ضريبة الوقود ثم تحولت إلى احتجاج على السياسات الاقتصادية التي يطبقها ماكرون وصولا إلى المطالبة باستقالته.