لواء إيراني مجوقل يسجل رقما قياسيا في عمليات التدخل السريع

جهينة نيوز:

اعلن قائد اللواء المجوقل 55 في شيراز العميد ذبيح الله بهمن زياري بان هذا اللواء سجل رقما قياسيا جديدا في تنفيذ عمليات التدخل السريع والوصول الي منطقة المناورات.

واشار العميد بهمن زياري في تصريح له اليوم الجمعة الي ان قوات اللواء المجوقل 55 نفذت عمليات التدخل السريع في مدة زمنية لا تتجاوز 45 دقيقة حيث تمكنت من نقل جميع اجهزتها ومعداتها العسكرية ومؤونة كافية لثلاثة ايام الي منطقة العمليات عبر ثماني طائرات 'سي 130' من قاعدة الشهيد 'دوران' بشيراز (جنوب) الي منطقة عمليات المناورات في المنطقة العامة بنصراباد في محافظة اصفهان (وسط البلاد) الي جانب تنفيذ هجمات جوية وانزال جوي وسد الطريق امام قطعات العدو الخلفية.

ووصف قائد اللواء المجوقل 55 سرعة عمليات نقل قوات اللواء الي منطقة المناورات بانها كانت ايجابية، وقال ان اللواء المجوقل 55 قام بعمليات مطاردة لقوات العدو الهاربة وتدمير معداته المتبقية وافراده ومن ثم الانضمام للوحدات المدرعة بنجاح.

واضاف، ان هذا اللواء تمكن بعد 10 دقائق من هبوط القوات الخاصة من نقل 21 دراجة نارية وعربات تكتيكية مزودة بسلاح اطلاق الصواريخ 107 ملم وكذلك قاذفات قذائف هاون ثقيلة وانواع الاسلحة الرشاشة وانزالها في منطقة المناورات لاستخدامها من قبل قوات التدخل السريع.

وكانت مناورات 'اقتدار 97' قد انطلقت صباح اليوم الجمعة بمشاركة 12 الف عسكري من الوحدات الهجومية لتنفيذ تكتيكات حديثة، في منطقة اصفهان العامة وسط البلاد.

إرنا