فيديو مؤثر و مؤلم.. يثبت أن قسد أسوء من داعش - قتلوا إبنه و يضربوه ليتهم الجيش

السبت, 26 كانون الثاني 2019 الساعة 19:42 | سياسة, محلي

جهينة نيوز:

نشرت عصابات قسد التي شكلها الإحتلال الامريكي فيديو يقومون به تحت إسم الديمقراطية بضرب و إذلال مواطن سوري و ذلك عقب كتابته بيان يطالب فيه بدخول الجيش العربي السوري الى المنطقة.

و إعتقلت عصابات الاحتلال الامريكي المسماه " قوات سورية الديمقراطية" المواطن جاسم محمد الجاسم من قرية مزرعه الصفصاف في منطقة الطبقة التابعه لمحافظة الرقة على إثر بيان طالب بدخول الجيش السوري لحماية المدنيين من بطش عصابات قسد و الاحتلال الامريكي و ضربه و التحقيق معه و تم سؤاله عن سبب إستشهاد إبنه الذي سقط بغارات الاحتلال الامريكي و قنابل ميليشيات قسد و حين رفض إتهام الجيش و قال " إتقوا الله " إحنا مسلمين إحنا تم ضربه.


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