أردوغان يهدد سورية ... إذا لم تنجح المفاوضات سنأتي بغتة

جهينة نيوز:

اعتبر رئيس النظام التركي، رجب طيب أردوغان، أن أحكام "اتفاق أضنة" الذي خرقته تركيا قبل سبع سنوات و نيف و الموقع بين دمشق وأنقرة عام 1998 لا تزال سارية المفعول متجاهلاً كل الارهابيين و السلاح المسروق من ليبيا الذي نقله أردوغان الى سورية، مصرحا بأن بلاده عازمة على إنقاذ المنطقة من "الكارثة" التي تشهدها في إشارة منه الى وصول السلاح عبر تركيا ليد تنظيمات قسد التي شكلتها الولايات المتحدة شمال سورية بتواطؤ تركي.

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها اليوم السبت في ولاية غازي عنتاب خلال اجتماع لـ " العدالة والتنمية: "أخبروا من يسأل عن سبب تواجد تركيا في سوريا، أن أحكام اتفاق أضنة لا تزال سارية المفعول" دون أن يوضح كيف أن تسليح الارهابيين في إدلب و نقل إرهابيين متعددي الجنسيات الى سورية يأتي ضمن إتفاق أضنا.

وتابع أردوغان كلامه من "موّال" إستعمله و الدول الغربية قبل سبع سنوات و أصبح إسطوانة قديمة: "الأطراف التي ترغب في إبعاد تركيا عن سوريا لا تهدف إلى ضمان حرية الشعب السوري، وإنما على العكس تماما، فهي تسعى إلى تعميق المستنقع" علماً بأن أردوغان إستقدم الإيغوريين و الأوزبك و إرهابيين من مختلف دول العالم إحتلت بيوت السوريين في إدلب.

وزعم أردوغان أن تركيا عازمة على "إنقاذ المنطقة من هذه الكارثة الكبيرة بالتعاون مع الروس والإيرانيين من جهة، والأمريكيين من جهة أخرى، وقبل كل شيء بالتعاون مع الشعب السوري".

وأردف أردوغان مهدداً بحسب ما نقلت عنه وكالة الاناضول التابعه للنظام التركي: "أظهرنا للعالم أننا لا نتردد عندما تقتضي الضرورة بتنفيذ العمليات العسكرية في سوريا، وسنأتي بغتة إذا لم تنجح المباحثات السياسية والدبلوماسية".

وشدد رئيس النظام التركي قائلا: "في الوقت الذي نعيش فيه نحن بأمان، لا يمكن أن نترك أشقاءنا تحت رحمة الظالمين وقنابلهم وبراميلهم المتفجرة" دون أن يكشف عن أير براميل متفجرة يتحدث عنها شمال سورية علماً بأنه يهدد تلك المنطقة ببراميله المتفجرة كما فعل في عفرين.

واستطرد مبرئاً داعش من دم السوريين : "الجميع يقولون إنهم موجودون بسوريا لمحاربة داعش، لا نعلم ماذا فعلوا بالتنظيم، لكنهم إما تجاهلوا مقتل ما يقرب من مليون شقيق سوري، أو أصبحوا شركاء مباشرين بقتلهم".

وتابع رئيس النظام التركي متجاهلاً أن غالبية مقاتلي داعش في سورية و العراق تسللوا بمساعدة المخابرات التركية و قدموا الى المنطقة عبر المطارات التركية: "خلال العامين الأخيرين أوقفنا أكثر من 8 آلاف مشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش" علماً بأن من أوقفهم النظام التركي معارضين اتراك لسياسة نظامه إتهمهم بالتواطؤ مع غولن.