روسيا تكشف النقاب عن طائرة فتاكة جديدة

جهينة نيوز:

كشفت روسيا النقاب عن طائرة مسيًّرة جديدة من دون طيار (درون).

ونُشرت على شبكة الإنترنت صور يظهر فيها النموذج الأولي من الطائرة التي أطلق عليها اسم "أوخوتنيك" (صياد).

وأشار مصدر صناعي روسي إلى احتمال أن تقدر طائرة "أوخوتنيك" على خوض المعركة الجوية، أي أنها ستكون طائرة مقاتلة.

ووجدها خبراء أمريكيون قريبة الشبه من قاذفة القنابل الأمريكية "بي-2 سبيريت" وهي طائرة خفية من الصعب اكتشافها بواسطة الرادار.

وقد تتمتع طائرة "أوخوتنيك" بإمكانيات يجهلها الخبراء الأمريكيون وفقا لـ"بزنس إنسايدر".

ومن الممكن أن تُستخدم طائرة "أوخوتنيك" ومقاتلة الجيل الخامس الروسية "سو-57" بصورة مشتركة وهو ما يزيد خطورة طائرة "درون" الروسية الجديدة. لذلك فإن طائرة "أوخوتنيك" قد تنغص حياة العسكريين الأمريكيين وتزيد من صعوبة مهمة الطيارين والخبراء العسكريين الأمريكيين الذين توكل إليهم مهمة كشف إمكانيات الطائرات الروسية.

سبوتنك