ارتفاع في درجات الحرارة و ضباب في هذه المناطق

جهينة نيوز:

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي ضعيف يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام باردا في المرتفعات الجبلية محذرة من تشكل الضباب في المنطقة الوسطى والقلمون وغوطة دمشق والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتستمر درجات الحرارة بالارتفاع غدا لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 5 إلى 7 درجات مئوية والجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع فرصة لهطل زخات رعدية ليلا على المناطق الشمالية الغربية والشرقية والجزيرة.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام..

السبت الأحد الاثنين

دمشق 16/5 17/4 15/3

القنيطرة 15/6 16/3 14/2

درعا 16/7 17/4 15/3

السويداء 18/11 18/7 14/3

حمص 17/4 17/3 15/2

حماة 18/5 18/3 16/3

الحسكة 16/4 18/4 15/3

اللاذقية 21/12 21/10 18/9

طرطوس 22/11 22/10 18/10

حلب 15/5 16/4 16/3

ادلب 15/5 16/4 16/4

دير الزور 18/8 20/5 17/4

الرقة 17/7 19/4 16/4