أول رد فعل تركي على إحراق قاعدة لقواتها شمال العراق

جهينة نيوز:

أكدت وزارة الدفاع التركية تعرض إحدى قواعدها العسكرية شمال العراق، اليوم السبت، لهجوم من قبل متظاهرين و زعمت إنهم مدفوعون من "حزب العمال الكردستاني".

وقالت الوزارة، في بيان أصدرته حول هذا الحادث، إن الهجوم أسفر عن أضرار جزئية طالت مركبة ومعدات عسكرية في القاعدة.

وسبق أن هاجمت مجموعة من سكان دهوك، شمال العراق، السبت، مقرا أمنيا تركيا موجود في العراق بشكل غير شرعي خلال مظاهرات مستمرة منذ يومين اندلعت على خلفية القصف التركي الذي أودى بحياة 5 مدنيين من المحافظة.

واقتحم المتظاهرون القاعدة التركية وأحرقوا بعض المعدات والآليات العسكرية واستولوا على بعضها الآخر.

و أسفر الإقتحام عن مصرع متظاهر و إصابة آخرين برصاص جنود النظام التركي و قوات البشمركة التي تدخلت لحماية الاتراك.