كيان الاحتلال يكشف عن أسباب حماية تل أبيب .. و نوع الصاروخ السوري الذي إستهدفه

جهينة نيوز:

قال الموقع الاستخباراتي العبري "ديبكا" إن هناك حالة من التخوف تسري بين جنبات القيادات الإسرائيلية الداخلية، ليس على جبهة عسكرية واحدة، إنما على جبهتين معاً، وفي الوقت نفسه.

وذكر الموقع أن هناك تخوف كبير من مهاجمة إيران لـ"إسرائيل" على أكثر من جبهة، في الشمال والجنوب، وبأن طهران اتخذت قرار الهجوم فعلياً، خاصة مع تكرار مهاجمة سلاح الجو الإسرائيلي لأهداف إيرانية متعددة في سوريا.

وأضاف، أن الاستهدافات الإسرائيلية دفعت دمشق إلى إطلاق صاروخ "فتح 110" على "إسرائيل" للمرة الثانية، وهو صنع إيراني.

وأورد الموقع أن "إسرائيل" أخذت في الحسبان تصريحات مسؤولين سوريين بأنه في حال مهاجمة دمشق مرة أخرى، فإن سوريا سوف تهاجم مطار "تل أبيب" الدولي، وبالتالي، فإن "إسرائيل" تتخوف من استهداف السوريين والإيرانيين أهداف وأماكن استراتيجية وحيوية في قلب تل أبيب وأماكن أخرى في "إسرائيل".

وأوضح الموقع الاستخباراتي العبري، أن الجيش الإسرائيلي قرر أمس الجمعة نشر بطاريات المنظومة الدفاعية "القبة الحديدية"، في الجنوب وفي "غوش دان" بالقرب من مدينة تل أبيب، للتعبير عن التخوف الحقيقي من التهديدات الإيرانية والسورية، فضلاً عن تجنيد كتائب كاملة من الاحتياط للتدريب على استخدام هذه المنظومة الدفاعية، أو للتصدي لأي عمليات عسكرية هجومية من أي طرف من الجبهة الشمالية (سوري أو إيراني) أو من الجنوب (قطاع غزة).