عراقيون يحرقون مقراً لقوات النظام التركي شمالي العراق

جهينة نيوز:

أحرق متظاهرون عراقيون اليوم مقراً لقوات النظام التركي في محافظة دهوك شمالي العراق.

ونقل موقع السومرية نيوز عن مصدر أمني في محافظة دهوك قوله: إن”أحد المقرات التابعة للقوات التركية في ناحية شيلادزي التابعة لقضاء العمادية بمحافظة دهوك تعرض للحرق من أهالي المنطقة” مشيراً إلى أن ذلك “تم على خلفية استشهاد خمسة عراقيين بقصف الطائرات التركية”.

ويعتدي طيران النظام التركي بين الفينة والأخرى على أراض في شمال العراق مستبيحاً سيادتها بذريعة استهداف حزب العمال الكردستاني.

يذكر أن قوات النظام التركي أقدمت آواخر عام 2015 على انتهاك حرمة الأراضي العراقية والتمركز في منطقة بعشيقة القريبة من مدينة الموصل شمال العراق وهو ما اعتبرته الحكومة العراقية عدواناً على العراق وانتهاكاً لسيادته وخرقاً لقواعد القانون الدولي وطالبت بانسحاب القوات التركية.